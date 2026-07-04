Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?

"Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?" skriver debattörerna. Foto/Montage: Pixabay/Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Den styrande moderata alliansen i Kungsbacka samt Sverigedemokraterna har valt att sänka kommunalskatten. För många låter det kanske som en stor lättnad för hushållsekonomin. Men när man tittar närmare på vad skattesänkningen faktiskt innebär blir bilden en annan.

För en anställd i äldreomsorgen motsvarar skattesänkningen ungefär värdet av ett halvt paket kaffe i månaden. Det är naturligtvis pengar, men knappast något som förändrar vardagen i grunden.

Samtidigt innebär skattesänkningen att kommunen avstår från betydande intäkter. Pengar som skulle kunna användas där de gör verklig skillnad. Med motsvarande belopp skulle Kungsbacka kunna finansiera omkring 60 lärartjänster varje år.

Vi vet att skolorna står inför stora utmaningar. Lärare vittnar om växande arbetsbelastning, stora elevgrupper och svårigheter att ge varje elev det stöd som behövs. Fler lärare skulle ge bättre förutsättningar för kunskap, trygghet och studiero.

Politik handlar om prioriteringar. Frågan är därför vad som ger störst nytta för invånarna i Kungsbacka: några tior extra i plånboken varje månad eller fler lärare som kan stärka våra barns utbildning och framtid och med det skapa möjlighet att fler elever får möjlighet till godkända betyg i årskurs 9 och därmed gymnasiebehörighet.

Socialdemokraterna i Kungsbacka tycker svaret är självklart. Kommunen bör återta skattesänkningen och investera pengarna i skolan. Ett halvt paket kaffe i månaden gör liten skillnad för den enskilde. Sextio lärare gör stor skillnad för tusentals elever. En röst på Socialdemokraterna den 13 september gör stor positiv skillnad för barn och elever i Kungsbacka kommun.

Johan Tolinsson (S)

Helene Thylin (S)

Ann-Louise Lundqvist (S)

Sissi Johansson (S)

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