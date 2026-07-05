Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården

Efter flera inbrott och fräcka smyckesstölder den senaste tiden går polisen nu ut med en uppmaning.
– Lås dörrar även om du befinner dig i din trädgård, och larma polisen direkt vid misstanke om pågående brott, skriver polisen på sin hemsida.
Den senaste tiden har det skett ett flertal inbrott i polisområde väst. Gärningsmännen ska ha tagit sig in genom olåsta dörrar och stulit smycken, klockor och annat mindre gods medan de boende befunnit sig i trädgården.
Polisen går därför ut med en uppmaning till allmänheten nu.
– Minska risken för att utsättas genom att låsa dörrar även om du befinner dig i din trädgård, och larma polisen direkt vid misstanke om pågående brott, skriver polisens presstalesperson Emelie Lundqvist.
Om du upptäcker ett inbrott ska du, enligt polisen, undvika att gå in i bostaden eller röra något.
– Ring alltid polisen först, så gör vi en bedömning om det ska genomföras en teknisk undersökning för att säkra eventuella spår.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.