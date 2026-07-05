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NYHETER 2026-07-07 KL. 11:00

Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården

Av Carl Johan Mårtensson

Efter flera inbrott och fräcka smyckesstölder den senaste tiden går polisen nu ut med en uppmaning.
– Lås dörrar även om du befinner dig i din trädgård, och larma polisen direkt vid misstanke om pågående brott, skriver polisen på sin hemsida.

Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården
Polisen uppmanar till ökad vaksamhet efter flera inbrott i regionen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Den senaste tiden har det skett ett flertal inbrott i polisområde väst. Gärningsmännen ska ha tagit sig in genom olåsta dörrar och stulit smycken, klockor och annat mindre gods medan de boende befunnit sig i trädgården.

Polisen går därför ut med en uppmaning till allmänheten nu.

– Minska risken för att utsättas genom att låsa dörrar även om du befinner dig i din trädgård, och larma polisen direkt vid misstanke om pågående brott, skriver polisens presstalesperson Emelie Lundqvist.

Om du upptäcker ett inbrott ska du, enligt polisen, undvika att gå in i bostaden eller röra något.

– Ring alltid polisen först, så gör vi en bedömning om det ska genomföras en teknisk undersökning för att säkra eventuella spår.

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