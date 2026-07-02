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DEBATT 2026-07-07 KL. 10:00

Debatt: En stad planerad med hjärta och hjärna

Debatt: En stad planerad med hjärta och hjärna
"En stad planerad med hjärta och hjärna", skriver debattören. Foto/Montage: Pixabay/Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Alla vet att det är mycket roligare att planera ett nytt utekök för de (i ärlighetens namn, ganska få) ljuvliga sommarkvällarna med vänner och familj, än att investera i en nödvändig, men ack så trist, dränering. Vi har önskningar som både är styrda av lust och av behov. Hjärta och hjärna, om man så vill. Två tankar samtidigt. Det är vi Liberaler bra på.

I Kungsbacka behöver vi en stadsutveckling som fungerar på samma sätt. En klok infrastruktur för alla nödvändiga behov såsom reningsverk och cykelbanor. Men vi behöver bli bättre på att kombinera det med det som tillför mervärden i en stad.

Kungsbacka har alltför länge förlitat sig på närheten till Göteborg för kultur och mötesplatser, men ska vi ha en stad att vara stolta över, så måste vi utveckla det lokalt. Låt oss drömma om promenadstråk längs Kungsbackaån, plaskdamm för barnen att leka i, en fin plats för studenterna att samlas på och ha studentfest vid och vindskyddade bänkar att vila benen på när vi går ut med hunden. Platser att trivas på och vara stolta över. Platser som vi vill visa upp när vi får besök.

Grädden på moset är att människorna som rör sig i stan spenderar pengar vilket ger förutsättningar för ett trevligt utbud av butiker, restauranger och caféer, som drar till sig mer folk. En härlig, uppåtgående spiral för vår innerstad. Kloka investeringar för hjärta och hjärna. Det vill vi Liberaler arbeta för!

Charlotte Sahlén Johanson (L),

kandidat kommun/region

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