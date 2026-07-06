Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-07-08 KL. 06:45
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Man utan minne lockades att handla – anmäler

Av Julia Sandstén Vikberg

Ett mobilföretag fick en man, som hade drabbats av minnesförlust efter en hjärnblödning, att skriva under kontrakt för flera abonnemang. Nu anmäls företaget till Allmänna reklamationsnämnden.

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