Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka

Av Carl Johan Mårtensson

SMHI gick tidigare idag ut med en varning för kuling över Hallandskusten. Nu har en ny varning utfärdats över hela Kungsbacka.

– Det ser ut att kunna bli upp mot 28 m/s i byarna, säger Therese Fougman.



Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Tidigare idag gick SMHI ut med en gul varning över Hallandskusten. Den varningen sträcker sig från och med klockan 14 idag fram till midnatt.

– Varningen gäller över öppet hav, där ser det ut att kunna bli 14-17 meter per sekund, sa Therese Fougman, till NH under morgonen.





Ny varning utfärdad

Senare under förmiddagen kom beskedet att en gul varning utfärdas även över fastlandet.

– Vi har ett läge där ett område med regn över Götaland och ett område med regn och åskskurar över Sydnorge bakas ihop till ett paket och skapar ett lågtryck. Det här paketet kommer fördjupas och röra sig sydost under kvällen, säger Therese Fougman.

– I Halland kommer det passera en del regn och åskskurar. I anslutning till åskan ser det ut att kunna bli kortvarigt väldigt blåsigt, då kan det gå upp till stormbyar och det ser ut att kunna bli upp mot 28 m/s i byarna. Det kommer också regna på rätt ordentligt.

Det väntas alltså bli rejält blåsigt även om meteorologen betonar att det endast är i anslutning till åskan och att det kan förekomma stora lokala variationer.

– Det kommer inte drabba alla men där det slår till kan det bli konsekvenser. När det blåser så mycket och så plötsligt kan det falla träd och lösa föremål i trädgården kan ge sig iväg och orsaka skador. Det kan bli störningar i trafiken, telenät och så vidare.

Varningen över fastlandet gäller från klockan 14 till 21.