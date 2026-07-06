Strömavbrott – över 600 drabbade

Av Anton Bergenkull Lorentzson

Ett strömavbrott pågår just nu i delar av Kungsbacka kommun. 610 av Ellevios kunder är drabbade och just nu finns det ingen prognos när strömmen ska vara tillbaka.



Ett strömavbrott har drabbat över 600 Elleviokunder.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 16.30-tiden som strömavbrottet inträffade. Området som är strömlöst innefattar bland annat Lerkil och Vallda.

610 Elleviokunder är drabbade och enligt Ellevios egna avbrottskarta finns det ingen prognos på när strömmen ska vara tillbaka igen.

Ellevio undersöker just nu vad som orsakat strömavbrottet.