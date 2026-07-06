Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:29

Strömavbrott – över 600 drabbade

Av Anton Bergenkull Lorentzson

Ett strömavbrott pågår just nu i delar av Kungsbacka kommun. 610 av Ellevios kunder är drabbade och just nu finns det ingen prognos när strömmen ska vara tillbaka.

Strömavbrott – över 600 drabbade
Ett strömavbrott har drabbat över 600 Elleviokunder.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var vid 16.30-tiden som strömavbrottet inträffade. Området som är strömlöst innefattar bland annat Lerkil och Vallda.

610 Elleviokunder är drabbade och enligt Ellevios egna avbrottskarta finns det ingen prognos på när strömmen ska vara tillbaka igen.

Ellevio undersöker just nu vad som orsakat strömavbrottet.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 20:00
Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:29
Strömavbrott – över 600 drabbade
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 19:00
Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten
NYHETER 2026-07-07 KL. 16:52
Begränsad framkomlighet efter olycka
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 16:22
Tåg ställs in i Skåne – så är läget i Halland
NYHETER 2026-07-07 KL. 14:48
Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 12:15
Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:45
Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:00
Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården
NYHETER 2026-07-07 KL. 09:00
Vädervarning utfärdad: "Olämpligt att ge sig ut"

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

Premium | NYHETER 2026-07-06 KL. 11:41
Galna rekordet – folk från hela Norden besökte butiken
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:45
Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-06 KL. 21:47
Arbetsplatsolycka – man föll två meter
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 07:30
Paret redo att satsa på ny restaurang i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-07 KL. 09:00
Vädervarning utfärdad: "Olämpligt att ge sig ut"

Fler nyheter

Just nu: Strömavbrott – över 600 drabbadeSport: Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golfOlycka: Begränsad framkomlighet efter olyckaSport: Okej första dag för Hansson-Mild på EM
Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
NYHETER 2026-07-07 KL. 20:00
Premium

Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar

TV-klipp och nyheter

Tåg ställs in i Skåne – så är läget i Halland
2026-07-07 KL. 16:22
Premium

Tåg ställs in i Skåne – så är läget i Halland

Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten
2026-07-07 KL. 19:00
Premium

Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten

Begränsad framkomlighet efter olycka
2026-07-07 KL. 16:52

Begränsad framkomlighet efter olycka

Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker
2026-07-07 KL. 18:00

Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker

Strömavbrott – över 600 drabbade
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:29

Strömavbrott – över 600 drabbade

Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf
SPORT 2026-07-07 KL. 17:30
Premium

Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser
NYHETER 2026-07-07 KL. 14:48

Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter
DEBATT 2026-07-07 KL. 14:00

Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter

Golfare tog två pallplatser – hon vann SM-guldet
SPORT 2026-07-07 KL. 12:50
Premium

Golfare tog två pallplatser – hon vann SM-guldet

Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar
NYHETER 2026-07-07 KL. 12:15
Premium

Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar

Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:45

Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka

Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:00

Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården

Debatt: En stad planerad med hjärta och hjärna
DEBATT 2026-07-07 KL. 10:00

Debatt: En stad planerad med hjärta och hjärna

Vädervarning utfärdad:
NYHETER 2026-07-07 KL. 09:00

Vädervarning utfärdad: "Olämpligt att ge sig ut"

Trots de nya reglerna – få vill locka med alkohol
NYHETER 2026-07-07 KL. 08:00
Premium

Trots de nya reglerna – få vill locka med alkohol

Paret redo att satsa på ny restaurang i Kungsbacka
NYHETER 2026-07-07 KL. 07:30
Premium

Paret redo att satsa på ny restaurang i Kungsbacka

Trio rånade och hotade man – i hans egen lägenhet
NYHETER 2026-07-07 KL. 06:45
Premium

Trio rånade och hotade man – i hans egen lägenhet

Arbetsplatsolycka – man föll två meter
NYHETER 2026-07-06 KL. 21:47

Arbetsplatsolycka – man föll två meter

Ungdomar vid köpcentret upprör – spelar hög musik
NYHETER 2026-07-06 KL. 21:00
Premium

Ungdomar vid köpcentret upprör – spelar hög musik

Chefen om underskottet:
NYHETER 2026-07-06 KL. 20:00
Premium

Chefen om underskottet: "Vi ska planera bättre"

Oron: Vård drabbas av befarat underskott på 36 miljoner
NYHETER 2026-07-06 KL. 19:00
Premium

Oron: Vård drabbas av befarat underskott på 36 miljoner

Åtgärder införs efter minus i budget

Härligt med ett tryggt sommarlov – men inte för alla
NYHETER 2026-07-06 KL. 18:00
Premium

Härligt med ett tryggt sommarlov – men inte för alla

Debatt: Att spotta på någon du inte håller med?
DEBATT 2026-07-06 KL. 17:00

Debatt: Att spotta på någon du inte håller med?

Krönika: Hög puls innan lugn semester
NYHETER 2026-07-06 KL. 16:00
Premium

Krönika: Hög puls innan lugn semester

Debatt: SD tar inte problematiken på allvar
DEBATT 2026-07-06 KL. 14:50

Debatt: SD tar inte problematiken på allvar

Onsala kryssade mot jumbon –
SPORT 2026-07-06 KL. 13:45
Premium

Onsala kryssade mot jumbon – "vi kan bättre"

Fyra olika målskyttar i Fjärås vinst
FOTBOLL 2026-07-06 KL. 13:30
Premium

Fyra olika målskyttar i Fjärås vinst

Norska Aranässpelaren om VM:
FOTBOLL 2026-07-06 KL. 12:45
Premium

Norska Aranässpelaren om VM: "Större än nationaldagen"

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 20:00
Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:29
Strömavbrott – över 600 drabbade
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 19:00
Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten
DEBATT 2026-07-07 KL. 18:00
Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker
Premium | SPORT 2026-07-07 KL. 17:30
Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf
NYHETER 2026-07-07 KL. 16:52
Begränsad framkomlighet efter olycka
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 16:22
Tåg ställs in i Skåne – så är läget i Halland
Premium | SPORT 2026-07-07 KL. 15:35
Okej första dag för Hansson-Mild på EM
NYHETER 2026-07-07 KL. 14:48
Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser
DEBATT 2026-07-07 KL. 14:00
Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter
Premium | SPORT 2026-07-07 KL. 12:50
Golfare tog två pallplatser – hon vann SM-guldet
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 12:15
Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.