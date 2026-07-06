Strömavbrott – över 600 drabbade

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Ett strömavbrott pågår just nu i delar av Kungsbacka kommun. 610 av Ellevios kunder är drabbade och just nu finns det ingen prognos när strömmen ska vara tillbaka.
Det var vid 16.30-tiden som strömavbrottet inträffade. Området som är strömlöst innefattar bland annat Lerkil och Vallda.
610 Elleviokunder är drabbade och enligt Ellevios egna avbrottskarta finns det ingen prognos på när strömmen ska vara tillbaka igen.
Ellevio undersöker just nu vad som orsakat strömavbrottet.
Åtgärder införs efter minus i budget
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.