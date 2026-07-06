Begränsad framkomlighet efter olycka

Av Sven Lundstedt, Anton Bergenkull Lorentzson

En kollision mellan personbil och moped orsakade trafikproblem på Kullaviksvägen under tisdagseftermiddagen.



En personbil och en moped har kolliderat i Kullavik. Foto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

På Kullaviksvägen några hundra meter väster om sporthallen i Kullavik rådde enligt polisen begränsad framkomlighet.

En personbil ska där ha kolliderat med en moped. Två personer är inblandade i olyckan och ambulans är kallad till platsen.

Skadeläget är oklart, men ingen av de inblandade ska ha behövt åka till sjukhus.

– Det jag kan se här är att ingen räddningstjänst har åkt på detta och ingen har avförts med ambulans, säger Linda på SOS Alarms händelseinformation.