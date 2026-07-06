Begränsad framkomlighet efter olycka

Av Sven Lundstedt, Anton Bergenkull Lorentzson
En kollision mellan personbil och moped orsakade trafikproblem på Kullaviksvägen under tisdagseftermiddagen.
På Kullaviksvägen några hundra meter väster om sporthallen i Kullavik rådde enligt polisen begränsad framkomlighet.
En personbil ska där ha kolliderat med en moped. Två personer är inblandade i olyckan och ambulans är kallad till platsen.
Skadeläget är oklart, men ingen av de inblandade ska ha behövt åka till sjukhus.
– Det jag kan se här är att ingen räddningstjänst har åkt på detta och ingen har avförts med ambulans, säger Linda på SOS Alarms händelseinformation.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.