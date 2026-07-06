Tåg ställs in i Skåne – så är läget i Halland

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Flera gula vädervarningar gällande regn, åska och hårda vindbyar har utfärdats i delar av landet. Trafikverket har höjt sin beredskap i flera regioner och har även tillfälligt stoppat tågtrafiken på ett antal banor i Skåne. Än så länge rullar tågtrafiken på som vanligt i Halland men det kan ändras snabbt.
– Är det risk för fara så kan det gå väldigt fort, säger Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket.
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