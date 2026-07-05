Vädervarning utfärdad: "Olämpligt att ge sig ut"

Av Carl Johan Mårtensson

Det ser ut att bli rejält blåsigt under kvällen. Nu har SMHI utfärdat en varning för kuling.

– Vet man med sig att man inte reder ut det så är det olämpligt att ge sig ut på havet, säger Therese Fougman, meteorolog vid SMHI.



Det väntas bli kraftiga vindar längs med kusten under kvällen. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

SMHI har utfärdat en gul varning för kuling längs med Hallandskusten. Varningen sträcker sig från och med klockan 14 idag fram till midnatt.

– Varningen gäller över öppet hav, där ser det ut att kunna bli 14-17 meter per sekund, säger Therese Fougman.

– Stundtals kan det vara lite byig vind och det kan bli vindbyar upp mot drygt 20 meter per sekund.

Enligt meteorologen kan det därför vara läge att skippa båtturen i eftermiddag och under kvällen.

– Småbåtar i kraftig vind riskerar sjögång, så vet man inte vad man håller på med kan det bli problem.

Är man bosatt längs med kusten kan det också vara en god idé att surra fast utemöbler och annat löst.

– Kommer det kraftiga vindbyar kan det vara värt att se till att man inte har så många lösa föremål i trädgården.