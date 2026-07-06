Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Av Carl Johan Mårtensson

Förra veckan letade sig vattentemperaturerna upp över 20 grader på många badplatser runtom i Kungsbacka. Men den senaste tidens väderomslag har satt sina spår. Här är alla nya mätningar.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

De senaste dagarna har vi fått vänja oss vid mer beskedliga svenska sommartemeperaturer. Veckan började svalare och molnigt och det väntas även regn och starka vindar nu under tisdagen. Det verkar ha tryckt ner vattentemperaturerna ordentligt vid Kungsbackas badplatser.





Så varmt är det på din badplats:

Gårda brygga: 17 grader (7 juli)

Utholmen: 17 grader (7 juli)

Smarrholmen: 18 grader (5 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (6 juli)

Lygnern: 16 grader (7 juli)

Stora Hornsjön: 19 grader (7 juli)

Tjolöholm: 17 grader (7 juli)

Torstensvik: 17 grader (7 juli)

Hanhals: 18 grader (7 juli)

Lerkils: 17 grader (7 juli)