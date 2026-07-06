Här är Kungsbackas varmaste och kallaste badplatser

Förra veckan letade sig vattentemperaturerna upp över 20 grader på många badplatser runtom i Kungsbacka. Men den senaste tidens väderomslag har satt sina spår. Här är alla nya mätningar.
De senaste dagarna har vi fått vänja oss vid mer beskedliga svenska sommartemeperaturer. Veckan började svalare och molnigt och det väntas även regn och starka vindar nu under tisdagen. Det verkar ha tryckt ner vattentemperaturerna ordentligt vid Kungsbackas badplatser.
Så varmt är det på din badplats:
Gårda brygga: 17 grader (7 juli)
Utholmen: 17 grader (7 juli)
Smarrholmen: 18 grader (5 juli)
Åsa Vita Sand: 18 grader (6 juli)
Lygnern: 16 grader (7 juli)
Stora Hornsjön: 19 grader (7 juli)
Tjolöholm: 17 grader (7 juli)
Torstensvik: 17 grader (7 juli)
Hanhals: 18 grader (7 juli)
Lerkils: 17 grader (7 juli)
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.