Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar

Konflikten mellan kommunen och Stefan Ankargren kan vara på väg att trappas upp. I ett brev till fastighetsägaren varnar kommunen för att hans skyltar på Vita Sand kan strida mot lagen.
– Jag kommer naturligtvis överklaga om de försöker förelägga mig, skyltarna kommer stå kvar, säger Stefan Ankargren till NH.
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