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DEBATT 2026-07-05 KL. 13:30

Debatt: Karensavdraget djupt orättvist och ojämlikt

Debatt: Karensavdraget djupt orättvist och ojämlikt
Ermin Skoric (S) signerar debattartikeln om karensavdraget. Arkivfoto: Norra Halland

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Karensavdraget slår orättvist hårt mot dig som inte har möjligheten att arbeta hemifrån och helt enkelt tillhör målgruppen som måste göra jobbet på jobbet. Du som är undersköterska, sjuksköterska, förskolelärare, polis eller brandman känner igen detta.

Det finns många yrkesgrupper som inte är nämnda här i texten men som berörs på samma sätt. Vanligt folk, i samhällsbärande yrken, går miste om tusentals kronor. Detta är en fråga som Socialdemokraterna har drivit en längre tid. Den nuvarande Tidö-regeringen lade ned den S-initierade utredningen 2022, som just skulle titta på frågan om karensavdraget och sjuklönen, men vi kommer säkerställa att denna fråga prioriteras vid valvinst.

Vi måste ta bort ojämlikheten och orättvisan och skapa förutsättningar för ekonomisk trygghet redan från första sjukdagen. Det är värt att notera att Sverige är det enda landet i hela Norden som har karensavdrag och någonstans måste man fråga sig vad som är logiken bakom detta.

Ermin Skoric (S)

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