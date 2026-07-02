Debatt: SD tar inte problematiken på allvar

Magdalena Sundqvist (S), kommunalråd, signerar dagens debattartikel. Foto: Privat

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Alliansen valde att sänka skatten inför 2026 med 45 miljoner kronor, trots att vartenda öre behövs till skola, vård och omsorg. Sverigedemokraterna yrkade bifall till Alliansens förslag i budgeten för 2027 med diverse märkliga förändringar.

Sverigedemokraterna ger pengar till grundskolan med ena handen, samtidigt som man plockar bort ännu mer med andra handen. Vilket innebär att Sverigedemokraterna blir det parti i Kungsbacka som satsar absolut minst på våra barn och unga i grundskolan och förskolan.

Under den senaste mandatperioden har elever som gått ut årskurs 9 fått allt sämre betyg och allt fler är obehöriga till gymnasiet. I det här läget väljer både de styrande med Moderaterna i spetsen och Sverigedemokraterna att sänka skatten.

Sverigedemokraterna tar inte alls problematiken på allvar och väljer också att först plocka bort 3,5 miljoner från Förskola & Grundskola men samtidigt tillföra 4 miljoner kronor i andra änden. Då hade man kunnat tänka: ”då tillför de 500 000 kronor”. Nej, det gör de inte för dessa kronor ska även räcka till gymnasieelever. Det gör snarare att de plockar bort 500 000 kronor från Alliansens budget för Förskola & Grundskola inför 2027. Av alla 9 partier i kommunfullmäktige satsar alltså Sverigedemokraterna absolut minst.

Inte nog med detta. I början av året gick 16 fackförbund ihop och skrev tillsammans vad de ansåg behövde prioriteras i den kommunala budgeten för 2027. Bland dessa fackförbund fanns Sveriges lärare. De krav som ställdes var ytterst modesta och handlade bland annat om att arbetsmiljön måste prioriteras. Varken M, C, L, Kd eller SD mötte ett enda av de 16 fackförbundens önskemål!

Personalen i våra skolor är den viktigaste resursen för att kunna vända den trend som nu är verklighet i Kungsbacka. Socialdemokraterna anser det självklart att tillmötesgå de krav som fackförbunden framfört om bland annat bättre arbetsmiljö. Samtidigt måste vår personal få fler välutbildade kollegor, både i klassrummen och inom elevhälsan. Det betyder att vi i vår budget avsätter 80 miljoner kronor för att tillmötesgå krav om god arbetsmiljö, öka lärartätheten och stärka elevhälsan.

Att prioritera skattesänkningar där de som tjänar mest får mest, när allt färre elever klarar grundskolan, är en oerhörd märklig prioritering,

Dock är loppet inte kört än för 2027. Om styret förändras efter den 13 september tas en ny budget fram och börjar gälla den 1 januari 2027. Då kan satsningar på elever och personal bli verklighet.

Magdalena Sundqvist (S),

kommunalråd

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