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DEBATT 2026-07-07 KL. 14:00

Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter

Debatt: Moderaterna vill bygga fler ägarlägenheter
"I Kungsbacka vill vi att fler människor ska få möjlighet att äga sitt eget boende", skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I Kungsbacka vill vi att fler människor ska få möjlighet att äga sitt eget boende. Därför vill Moderaterna se fler ägarlägenheter i kommunen.

En ägarlägenhet kan enklast beskrivas som ett radhus på höjden. Precis som den som äger ett småhus äger du din egen bostad fullt ut, men bostaden ligger i ett flerbostadshus. Det skiljer sig från en bostadsrätt, där du äger en andel i en förening som i sin tur äger fastigheten.

För oss moderater handlar detta om att värna äganderätten och människors frihet att bestämma över sina egna liv. Den som äger sin bostad ska också ha stor frihet att förfoga över den. I en ägarlägenhet behövs inget godkännande från någon förening för att sälja, hyra ut eller genomföra ombyggnationer inne i bostaden, så länge lagar och regler följs.

Ägarlägenheter saknar också de gemensamma lån som många bostadsrättsföreningar har. Varje bostad står på egna ben, vilket ger större transparens och tydligare ansvar för ekonomin. I många av våra grannländer är denna boendeform betydligt vanligare än i Sverige. Där ses det som naturligt att människor som vill bo i lägenhet också ska kunna äga sitt hem fullt ut. Det borde vara lika självklart här.

Många drömmer om ett eget boende men vill inte eller kan inte köpa ett hus. Då kan ägarlägenheter vara ett attraktivt alternativ. Dessutom kan de köpas av juridiska personer, vilket skapar fler möjligheter för investeringar och ett mer flexibelt bostadsutbud i kommunen.

Kungsbacka behöver fler bostäder och fler valmöjligheter. Moderaterna vill ge invånarna större frihet, starkare äganderätt och bättre möjligheter att forma sina egna liv. Därför vill vi bygga fler ägarlägenheter i Kungsbacka.

Max Ramström (M),

ersättare kommunstyrelsen

Thure Sandén (M),

ordförande Byggnadsnämnden

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