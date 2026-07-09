Debatt: Snälla, vi orkar inte mer inom vården

Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det fanns en undersköterska som för sitt arbete brann och tyckte livet var bra. Hon stoppade om sina boende, sa godnatt och en klapp gav.

Det där lilla extra kväll, dag eller morgon. Det skulle ges en fin omsorg.

Så kom en dag när chefen sa, vi får ändra om våra rutiner, budgeten är inte bra.

Springa lite snabbare men inte ramla, vi kan ej ha mer sjukskrivningar, tänk på de gamla.

Lite fortare kan ni, medicin, dusch, mat samma minut. Visa nu att ni har i er lite krut.

Undersköterskorna gråter, men redan nästa dag bör vi vara åter.

Agda och Tage blir behandlade som om det vore bandet på Volvo, i liften bör man vara två men förväntas av politiker vara solo.

Kommunal kommer på besök, det bjuds på kaffe och kaka och lovord ”nej här kommer ingen braka”.

Vi orkar inte mera snälla, det är ingen idé av några parter att skälla.

Ge oss den tid vi behöver för att ta hand om er pappa och mamma. Ge oss det vi behöver för att orka med. Så lovar jag Kungsbacka kommun, ni kommer att få se på resultat.

Hälsningar

Ett gäng väldigt upprörda trötta undersköterskor i Kungsbacka kommun