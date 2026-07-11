Man åtalas för jaktbrott efter krock med vildsvin

Av Anton Bergenkull Lorentzson
När mannen var på väg hem till Kungsbacka en natt i juni körde han på ett vildsvin. Han rapporterade in händelsen nio till tio timmar efter olyckan och för det åtalas han nu för förseelse mot jaktlagen.
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