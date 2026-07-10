Två kollisioner på kort tid – föraren smet båda gångerna

Under kort tid krockade föraren med sin bil två gånger. Båda gångerna smet personen från olycksplatsen.
Det var under fredagen som de båda olyckorna inträffade. En bilförare var då först inblandad i en trafikolycka i Väröbacka men direkt efter olyckan kördes bilen från platsen.
Strax därefter skedde en ny olycka i Frillesås. Även då valde föraren att köra från platsen.
– En okänd gärningsman ska ha varit inblandad i båda olyckorna och försvunnit från platsen, säger Johanna Wernersson, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.
Föraren är nu misstänkt för brott i samband med de båda smitningarna.
– Vi har inte någon gripen ännu men vi har registreringsnummer på bilen, säger Wernersson.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.