Två kollisioner på kort tid – föraren smet båda gångerna

Av Ronny Karlsson

Under kort tid krockade föraren med sin bil två gånger. Båda gångerna smet personen från olycksplatsen.



Polisen utreder två smitningsolyckor på kort tid. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under fredagen som de båda olyckorna inträffade. En bilförare var då först inblandad i en trafikolycka i Väröbacka men direkt efter olyckan kördes bilen från platsen.

Strax därefter skedde en ny olycka i Frillesås. Även då valde föraren att köra från platsen.

– En okänd gärningsman ska ha varit inblandad i båda olyckorna och försvunnit från platsen, säger Johanna Wernersson, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Föraren är nu misstänkt för brott i samband med de båda smitningarna.

– Vi har inte någon gripen ännu men vi har registreringsnummer på bilen, säger Wernersson.