Robert vill se en busskur – 20 barn blir dyblöta

En regnig dag kan runt 20 barn stå på busshållplatsen Brinkens väg och bli dyblöta. Det menar Åsabon Robert Wallroth. Han vill att kommunen sätter upp en busskur med tak på hållplatsen.
– Det är en liten insats för kommunen, men något som får stor betydelse för de många som väntar på bussen, säger han.
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