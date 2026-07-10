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NYHETER 2026-07-13 KL. 07:57

SMHI varnar: ”Extremt stor” risk i Kungsbacka

Av Carl Johan Mårtensson

Det är en ordentlig värmebölja på ingång över stora delar av Sverige. Nu varnar SMHI för stor eller mycket stor risk för skogsbrand.
– Lokalt kan det vara extremt stor risk i Kungsbacka, säger Johan Lundberg, meteorolog vid SMHI.

SMHI varnar: ”Extremt stor” risk i Kungsbacka
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det är torrt i skog och mark just nu – och värre väntas det bli de nästkommande dagarna. Därför flaggar nu SMHI för att risken för skogsbränder är stor eller mycket stor.

– Det är för att det är väldigt torrt i skog och mark. Nu väntas dessutom både varma och soliga dagar framgent vilket innebär att den lilla fukt som finns kvar i marken kommer avdunsta ännu mer.

Enligt meteorologen är risken som högst från och med imorgon i Kungsbacka.

– Då blir det ännu högre risk, då skulle jag nästan kalla det för mycket stor risk och lokalt kan det vara extremt stor risk i Kungsbacka.

Vad beror det på?

– Det beror mycket på att det har varit lite regn och skurar de senaste dygnen, men till imorgon har det gått ytterligare ett dygn för det här att torka. Dessutom blir det ännu varmare imorgon och överlag lite torrare luft.

Enligt meteorologen är det viktigt att ta det försiktigt om man planerar att elda eller vara ute och jobba i skog och mark.

– Dels det är viktigt att hålla koll på om det råder eldningsförbud. Om det inte råder är det viktigt att vara försiktig ändå om man ska elda, grilla eller arbeta med stora maskiner som kan ge ifrån sig gnistor som kan antända, det sprids väldigt lätt i skog och mark just nu.

Varningen gäller från och med idag tills vidare.



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