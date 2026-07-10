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NYHETER 2026-07-13 KL. 06:43

Brand nära golfbana under natten

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten fick rycka ut på en brand under natten till måndag. Elden kunde släckas snabbt.

Brand nära golfbana under natten

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in bara några minuter före midnatt och det handlade om en brand utomhus längs med Bröndomevägen och nära Vallda golfklubb.

– Det var någon hög med material som hade börjat brinna, säger larm- och ledningsoperatör Bosse Florell på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det bedömdes aldrig vara någon fara för spridning och branden kunde begränsas och kontrolleras ganska snabbt.

– Vi hällde på lite vatten, vi var inte där speciellt länge, säger Florell.



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