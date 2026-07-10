Brand nära golfbana under natten

Räddningstjänsten fick rycka ut på en brand under natten till måndag. Elden kunde släckas snabbt.
Larmet kom in bara några minuter före midnatt och det handlade om en brand utomhus längs med Bröndomevägen och nära Vallda golfklubb.
– Det var någon hög med material som hade börjat brinna, säger larm- och ledningsoperatör Bosse Florell på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Det bedömdes aldrig vara någon fara för spridning och branden kunde begränsas och kontrolleras ganska snabbt.
– Vi hällde på lite vatten, vi var inte där speciellt länge, säger Florell.
"Extraordinär situation" inom Vård och omsorg
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.