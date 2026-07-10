Brand nära golfbana under natten

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten fick rycka ut på en brand under natten till måndag. Elden kunde släckas snabbt.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in bara några minuter före midnatt och det handlade om en brand utomhus längs med Bröndomevägen och nära Vallda golfklubb.

– Det var någon hög med material som hade börjat brinna, säger larm- och ledningsoperatör Bosse Florell på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Det bedömdes aldrig vara någon fara för spridning och branden kunde begränsas och kontrolleras ganska snabbt.

– Vi hällde på lite vatten, vi var inte där speciellt länge, säger Florell.