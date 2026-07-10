Bildelar stals från parkerad bil – igen

Av Ronny Karlsson

Det har stulits delar från en bil igen i Kungsbacka. Den här gången skedde stölden på Inlag.



POlisen utreder flera stölder där bildelar har tagit med. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Stölden rapporterades in till polisen under fredagen och det handlade om en bil där det försvunnit stötfångare, dimljus samt kylargrill.

Det hela är anmält som en stöld men det finns ingen misstänkt i nuläget.

Två liknande stölder gjordes i Frillesås under förra veckan.

– Det här brukar gå i vågor och det kan vara stöldligor som varit i farten, säger Johanna Wernersson, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Stölden tros ha skett någon gång under natten mellan torsdag och fredag i förra veckan.