Bildelar stals från parkerad bil – igen

Det har stulits delar från en bil igen i Kungsbacka. Den här gången skedde stölden på Inlag.
Stölden rapporterades in till polisen under fredagen och det handlade om en bil där det försvunnit stötfångare, dimljus samt kylargrill.
Det hela är anmält som en stöld men det finns ingen misstänkt i nuläget.
Två liknande stölder gjordes i Frillesås under förra veckan.
– Det här brukar gå i vågor och det kan vara stöldligor som varit i farten, säger Johanna Wernersson, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.
Stölden tros ha skett någon gång under natten mellan torsdag och fredag i förra veckan.
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.