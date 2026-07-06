Gothia Cup igång i Kungsbacka – ”En jätteupplevelse”

Under måndagsmorgonen inleddes den 51:a upplagan av världens största fotbollsturnering i Kungsbacka. Fram till och med torsdag fylls Inlag och Tingbergsvallen av fotbollsspelande ungdomar, ledare och publik.
- Det är en förmån att få ta del av världens största fotbollsturnering, säger Kungsbacka IF:s klubbchef Fredrik Wallin om att Gothiaveckan är igång.
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