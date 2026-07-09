Debatt: Oaptitlig diskussion om skolmatens roll

Av Ronny Karlsson

Emanuel Forsell (M). Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Debatten om skolmaten i Kungsbacka har de senaste åren blivit allt mer ideologiserad. Det är synd. För skolmatens roll är egentligen enkel: barn ska få god, näringsriktig mat som de faktiskt äter. Punkt.

I stället har vi gång på gång tvingats hantera förslag som ligger långt ifrån både vardagsförnuft och elevernas egna önskemål.

Vi har haft förslag om att införa så kallad blå mat i skolan – i praktiken att skolelever skulle serveras bland annat alger och tång till lunch. Ett förslag som, märkligt nog, fick stöd av vänsteroppositionen i Kungsbacka. Vi har även haft förslag om att återinföra helvegetariska dagar, trots att det redan prövats och enligt eleverna själva lett till ökat matsvinn och minskat matintag. Och vi har haft förslag om att låta religiös fundamentalism styra vilka specialkoster som ska erbjudas i skolan. Även detta med stöd från vänsteroppositionen.

Det är svårt att förstå hur skolmaten, en av de mest grundläggande delarna av skoldagen, blivit en arena för politiska ytterligheter. För oss är linjen tydlig: skolan ska vara en neutral plats där alla barn behandlas lika. Specialkost ska ges när det finns medicinska skäl. Men politiken ska inte utforma menyer efter vare sig religiösa krav eller ideologiska experiment.

Vi har därför sagt nej till både köttförbud, blå mat och religiöst motiverad specialkost. Vi har också tagit bort helvegetariska dagar eftersom de inte fungerade i praktiken. I stället vill vi fortsätta på den inslagna vägen: mer sunt förnuft, större lyhördhet och mer fokus på att barnen faktiskt äter maten.

Det är helt orimligt att vår skolmat utformas utifrån politiska ytterlighetsideologier. Skolmatens uppgift är inte att vara ett verktyg för livsstilsprojekt. Den ska ge energi, trygghet och matglädje i en skoldag som redan är full av krav.

När vi låter barnens behov gå först blir besluten både enklare och bättre. Det är den linje vi kommer fortsätta stå för.

Emanuel Forsell (M)

Ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola

Max Ramström (M)

Vice ordförande i nämnden för Service