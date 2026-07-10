Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu

Nu börjar det bli riktigt varmt och behagligt i vattnet på några av de populäraste badplatserna – och en plats sticker ut särskilt.
Flera dagar av sol och varma temperaturer verkar ha satt sina spår på badvattentemperaturerna och på många håll i kommunen har termometern nu passerat 20 gradersstrecket.
Och är du en riktig badkruka? Då verkar receptet stavas sjö – i Lygnern är det nu hela 23 grader varmt!
Så varmt är det på din badplats just nu:
Gårda brygga: 21 grader (13 juli)
Utholmen: 20 grader (13 juli)
Åsa Vita Sand: 19 grader (13 juli)
Lygnern: 23 grader (13 juli)
Stora Hornsjön: 21 grader (13 juli)
Tjolöholm: 20 grader (13 juli)
Torstensvik: 20 grader (13 juli)
Hanhals: 21 grader (11 juli)
Lerkils: 19 grader (13 juli)
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.