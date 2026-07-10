Här är Kungsbackas varmaste badplatser just nu

Av Carl Johan Mårtensson

Nu börjar det bli riktigt varmt och behagligt i vattnet på några av de populäraste badplatserna – och en plats sticker ut särskilt.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Flera dagar av sol och varma temperaturer verkar ha satt sina spår på badvattentemperaturerna och på många håll i kommunen har termometern nu passerat 20 gradersstrecket.

Och är du en riktig badkruka? Då verkar receptet stavas sjö – i Lygnern är det nu hela 23 grader varmt!





Så varmt är det på din badplats just nu:

Gårda brygga: 21 grader (13 juli)

Utholmen: 20 grader (13 juli)

Åsa Vita Sand: 19 grader (13 juli)

Lygnern: 23 grader (13 juli)

Stora Hornsjön: 21 grader (13 juli)

Tjolöholm: 20 grader (13 juli)

Torstensvik: 20 grader (13 juli)

Hanhals: 21 grader (11 juli)

Lerkils: 19 grader (13 juli)