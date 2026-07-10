Så blir vädret i veckan – ännu varmare dagar väntar

Av Carl Johan Mårtensson

I veckan väntas riktig högsommarvärme i Kungsbacka.

– Det ser ut att bli den varmaste dagen med upp mot 30 grader, säger Johan Lundberg, meteorolog vid SMHI.



SMHI kommer med ett svettigt besked för alla semesterfirare. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Efter ett något mer ostadigt helgväder är det dags att plocka fram badkläderna och parasollet.

– Vi har en del moln just nu men de kommer röra sig bort idag och kommande dagar blir soliga med successivt stigande temperaturer.

– Idag (måndag reds. anm.) landar vi på mellan 24 och 28 grader och sen stiger det för varje dag.

Varmast ser det ut att bli i mitten av veckan.

– På tisdag blir det i allmänhet mellan 24 och 29 grader. Onsdag ser ut att bli den varmaste dagen med upp mot 30 grader.

Efter det är prognosen mer osäker.

– Det ser ut som att hela arbetsveckan blir varm. Men sedan är det väldigt stora osäkerheter kring den kommande helgen. Eventuellt kan det bli ett skifte framåt helgen men det kan också bli så att värmen består, säger Johan Lundberg.

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