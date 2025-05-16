Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
SKOLA 2026-07-13 KL. 13:30
Premium

Drömstart för KIF-tjejerna när Gothia Cup inleddes

Av Ronny Karlsson

Drömstart för ett lag. Lite tyngre för ett annat. Två ungdomslag från Kungsbacka IF var först ut när Gothia Cup inleddes i Kungsbacka under måndagen.

Redan prenumerant? -


Bli prenumerant!


Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.

  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.
  • Papperstidningen fredagar.
  • E-tidningen tre dagar i veckan.
  • Tillgång till alla premiumartiklar på norrahalland.se.
  • Mervärdeshäftet med massor av specialerbjudanden. (gäller vid tecknande av minst 6 månader)
  • Mervärdeserbjudanden på till exempel resor genom Happydays, föreställningar med mera.

Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.

Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.

Skapa konto
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.

Jag som ger bort prenumerationen är:

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SKOLA

Premium | SKOLA 2026-07-13 KL. 13:30
Drömstart för KIF-tjejerna när Gothia Cup inleddes
Premium | SKOLA 2026-05-06 KL. 18:00
Skolans tävlingsdag blev en fullträff: "Väldigt lyckat”
Premium | SKOLA 2026-02-03 KL. 17:30
Förslag på nytt system för betyg i skolan får beröm
Premium | SKOLA 2025-10-29 KL. 10:00
Ny satsning ska ge lyft för bästa eleverna på högstadiet
Premium | SKOLA 2025-10-27 KL. 11:45
Dubbla lärare ska lyfta kunskapen i matematik
Premium | SKOLA 2025-09-14 KL. 10:00
Världsstjärnan besökte sin gamla skola – elever jublade
Premium | SKOLA 2025-05-21 KL. 11:45
Miljonförhandling fortsätter – skolans ventilation brister
Premium | SKOLA 2025-05-19 KL. 13:30
Extra mycket kultur i skolan kommande läsår
Premium | SKOLA 2025-05-19 KL. 12:15
Skola kan få nytt liv som vårdboende
Premium | SKOLA 2025-05-16 KL. 14:20
Kommunen satsar på extra speciallärare på skolorna

Fler nyheter

MEST LÄSTA SKOLA

Premium | SKOLA 2026-07-13 KL. 13:30
Drömstart för KIF-tjejerna när Gothia Cup inleddes

Fler nyheter


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.