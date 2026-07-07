Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-07-08 KL. 21:00
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Se bilderna – festligt när sommaren kom till Gottskär

Av Sven Lundstedt

Sommarvädret är tillbaka och många sökte sig på onsdagen till Gottskär för bad, lunch eller bara för att vara nära havet och njuta en stund i det fina vädret.

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