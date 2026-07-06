Det har varit kyligt och blåsigt de senaste dagarna. Trots det verkar vattentemperaturerna krypa långsamt uppåt nu. Här är de senaste mätningarna.
Början av veckan har bjudit på moln, oväder och en del regnskurar. Men under onsdagen har solen äntligen gjort comeback – och det väntas bli riktig högsommarvärme framåt helgen.
Hur det kommer att påverka badvattentemperaturerna återstår att se – men temperaturen verkar ha börjat stiga något sedan senaste mätningarna.
Så varmt är det på din badplats just nu
Gårda brygga: 18 grader (8 juli)
Utholmen: 18 grader (8 juli)
Smarrholmen: 18 grader (5 juli)
Åsa Vita Sand: 18 grader (8 juli)
Lygnern: 17 grader (8 juli)
Stora Hornsjön: 20 grader (8 juli)
Tjolöholm: 18 grader (8 juli)
Torstensvik: 18 grader (8 juli)
Hanhals: 18 grader (8 juli)
Lerkils: 18 grader (8 juli)
Sandra Gustafsson svårt sjuk efter andraplatsen
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.