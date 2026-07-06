Så varmt är det på din badplats just nu

Av Carl Johan Mårtensson

Det har varit kyligt och blåsigt de senaste dagarna. Trots det verkar vattentemperaturerna krypa långsamt uppåt nu. Här är de senaste mätningarna.



Snart kan det vara läge att plocka fram badkläderna igen. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Början av veckan har bjudit på moln, oväder och en del regnskurar. Men under onsdagen har solen äntligen gjort comeback – och det väntas bli riktig högsommarvärme framåt helgen.

Hur det kommer att påverka badvattentemperaturerna återstår att se – men temperaturen verkar ha börjat stiga något sedan senaste mätningarna.





Så varmt är det på din badplats just nu

Gårda brygga: 18 grader (8 juli)

Utholmen: 18 grader (8 juli)

Smarrholmen: 18 grader (5 juli)

Åsa Vita Sand: 18 grader (8 juli)

Lygnern: 17 grader (8 juli)

Stora Hornsjön: 20 grader (8 juli)

Tjolöholm: 18 grader (8 juli)

Torstensvik: 18 grader (8 juli)

Hanhals: 18 grader (8 juli)

Lerkils: 18 grader (8 juli)