Stort strömavbrott – över 1500 drabbades i Kungsbacka

Av Carl Johan Mårtensson

Ett omfattande strömavbrott inträffade i Kungsbacka under torsdagsförmiddagen. Över 1500 kunder ska ha drabbats.



Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under morgonen drabbade ett omfattande strömavbrott delar av norra Kungsbacka. Bland annat ska flera områden i Kullavik ha drabbats.

– Det är en fördelningsstation i Billdal som har löst ut alla utåtgående linjer. Vi har inte lokaliserat felorsaken ännu och kan därför inte ge någon prognos för när strömmen är tillbaka, sa Youbert Aziz, vid klockan 8.40 tidigare idag.

Totalt ska ungefär 1500 kunder i Kungsbacka ha drabbats. Strömavbrottet påverkade även kunder i bland annat Billdal, Askim och delar av södra skärgården i Göteborg.

Uppdatering 10.40: Majoriteten av de drabbade kunderna i Göteborgsområdet ska nu ha fått tillbaka strömmen. Men i Kungsbacka är det fortsatt drygt 1500 kunder utan ström.

– Vi håller på och arbetar, de har börjat spänningssätta delar av nätet igen och fått tillbaka strömmen till rätt många. Men det är fortfarande 1500 drabbade i Kungsbacka kommun och tyvärr har jag ingen exakt prognos för när det kan vara avklarat, säger Jesper Liveröd, presschef Ellevio.

Uppdatering 10.50: Nu ska strömavbrottet vara avklarat och strömmen vara tillbaka hos alla kunder. Ett fel på en lokaltransformator i en fördelningsstation ska ha varit orsaken.

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