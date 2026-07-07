Brand i arbetsfordon – räddningstjänsten kallad

Ett larm om en brand vid Varlavägen har kommit in under torsdagslunchen.



Det var en större robotgräsklippare som fattade eld nära Varlavägen. Foto: Carl Johan Måternsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 12.46 och det ska handla om någon form av arbetsfordon som har fattat eld i närheten av Varlavägen.

Räddningstjänsten är på platsen.

– Det är en gräsklippare som brinner och det är i en mindre omfattning, säger larm- och ledningspoperatör Micael Olsson på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Norra Hallands reporter på plats uppger att det handlar om en större robotgräsklippare som fattat eld under en planerad klippning.

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