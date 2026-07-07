Brand i arbetsfordon – räddningstjänsten kallad

Ett larm om en brand vid Varlavägen har kommit in under torsdagslunchen.
Larmet kom in klockan 12.46 och det ska handla om någon form av arbetsfordon som har fattat eld i närheten av Varlavägen.
Räddningstjänsten är på platsen.
– Det är en gräsklippare som brinner och det är i en mindre omfattning, säger larm- och ledningspoperatör Micael Olsson på Räddningstjänsten Storgöteborg.
Norra Hallands reporter på plats uppger att det handlar om en större robotgräsklippare som fattat eld under en planerad klippning.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.