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NYHETER 2026-07-09 KL. 12:15
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Pengar till dömda poliser skulle kunna vara muta

Av Julia Sandstén Vikberg

Det vore olämpligt av de två dömda poliserna att ta emot pengar från Jan Emanuels insamling. Det menar Johan Nilvé, biträdande polisområdeschef i Halland.
– Det skulle kunna utgöra en förtroendeskada för polisen, säger han.

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