Dubbla bränder i Fjärås – polisen vill prata med vittnen

Av Carl Johan Mårtensson

Två bränder bröt ut i Fjärås sent på onsdagskvällen. Den ena vid en förskola och den andra vid en villa. Polisen utreder nu om händelserna har ett samband och efterlyser samtidigt vittnesuppgifter.



Enligt uppgifter till polisen ska ett ungdomsgäng ha setts i nära anslutning till båda händelserna. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under onsdagskvällen fick polisen klockan 22.33 in ett larm om en brand i Fjärås.

– Det är någon eller några som har tänt eld på något utanför en förskola. Det verkar också som att de har eldat något i gräset, säger Jens Andersson.

Kort därefter kom nästa larm – också det i Fjärås.

– Det är en häck som brinner utanför en villafastighet, vi åker dit och möter upp räddningstjänsten, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson.

– När vi kom fram var läget under kontroll och vi behövde inte göra så mycket, sa larm- och ledningsoperatör Helena Göthestam, tidigare idag till NH.





Polisen misstänker koppling

Polisen utreder nu om det finns någon koppling mellan de två bränderna och har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet.

– Det är väl troligt att det på något sätt finns en koppling men det kan vi inte vara säkra på. I båda fallen finns det uppgifter om att det har varit någon grupp ungdomar i nära anslutning till att de här bränderna uppstått.

– Har man några upplysningar får man gärna ta kontakt med oss, säger Jens Andersson.