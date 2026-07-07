Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats

Räddningstjänsten fick rycka ut efter ett larm om en brand sent under onsdagskvällen.
Larmet kom in klockan 22.51 och det var i ett bostadsområde i Fjärås som det brann.
– Det hade börjat att brinna i en häck, men när vi kom fram var läget under kontroll och vi behövde inte göra så mycket, säger larm- och ledningsoperatör Helena Göthestam.
Personer på platsen hade då lyckats att släcka branden och räddningstjänstens personal kunde vända tillbaka ganska omgående.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.