Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten fick rycka ut efter ett larm om en brand sent under onsdagskvällen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 22.51 och det var i ett bostadsområde i Fjärås som det brann.

– Det hade börjat att brinna i en häck, men när vi kom fram var läget under kontroll och vi behövde inte göra så mycket, säger larm- och ledningsoperatör Helena Göthestam.

Personer på platsen hade då lyckats att släcka branden och räddningstjänstens personal kunde vända tillbaka ganska omgående.