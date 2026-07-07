Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-09 KL. 06:35

Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats

Av Ronny Karlsson

Räddningstjänsten fick rycka ut efter ett larm om en brand sent under onsdagskvällen.

Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 22.51 och det var i ett bostadsområde i Fjärås som det brann.

– Det hade börjat att brinna i en häck, men när vi kom fram var läget under kontroll och vi behövde inte göra så mycket, säger larm- och ledningsoperatör Helena Göthestam.

Personer på platsen hade då lyckats att släcka branden och räddningstjänstens personal kunde vända tillbaka ganska omgående.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-07-09 KL. 07:34
Dubbla bränder i Fjärås – polisen vill prata med vittnen
Premium | NYHETER 2026-07-09 KL. 07:20
Så ändras bostadspriserna – Kungsbacka sticker ut
NYHETER 2026-07-09 KL. 06:35
Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 21:00
Se bilderna – festligt när sommaren kom till Gottskär
NYHETER 2026-07-08 KL. 20:15
Skolk ledde till indraget bidrag för elever i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 18:00
Färre elever i klasserna en viktig fråga för Liberalerna
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 17:00
Tre stölder ur butik på kort tid – nu åtalas mannen
NYHETER 2026-07-08 KL. 15:14
Så varmt är det på din badplats just nu
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 14:30
Kvinna anmäler - bokning av hotell i London försvunnen
NYHETER 2026-07-08 KL. 13:15
Solen är här – så varmt blir det i veckan

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-07 KL. 11:45
Vädervarning utökas – risk för storm i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-07 KL. 12:15
Strandbråk i Åsa: Kommunen kan tvinga bort skyltar
NYHETER 2026-07-07 KL. 11:00
Polisen varnar: Lås dörren när du är i trädgården
NYHETER 2026-07-08 KL. 07:21
Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård
NYHETER 2026-07-07 KL. 09:00
Vädervarning utfärdad: "Olämpligt att ge sig ut"

Fler nyheter

Blåljus: Dubbla bränder i Fjärås – polisen vill prata med vittnenBlåljus: Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på platsNöje: Pool och kvällssol – 30-talsvilla lockade mångaSport: Hovdal och Bondesson missar medaljspel i lag–EM
Så ändras bostadspriserna – Kungsbacka sticker ut
NYHETER 2026-07-09 KL. 07:20
Premium

Så ändras bostadspriserna – Kungsbacka sticker ut

TV-klipp och nyheter

Dubbla bränder i Fjärås – polisen vill prata med vittnen
2026-07-09 KL. 07:34

Dubbla bränder i Fjärås – polisen vill prata med vittnen

Skolk ledde till indraget bidrag för elever i Kungsbacka
2026-07-08 KL. 20:15

Skolk ledde till indraget bidrag för elever i Kungsbacka

Se bilderna – festligt när sommaren kom till Gottskär
2026-07-08 KL. 21:00
Premium

Se bilderna – festligt när sommaren kom till Gottskär

Vera blev historisk – vann EM i cheerleading
2026-07-08 KL. 19:30
Premium

Vera blev historisk – vann EM i cheerleading

Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats
NYHETER 2026-07-09 KL. 06:35

Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats

Pool och kvällssol – 30-talsvilla lockade många
KULTUR & NÖJE 2026-07-08 KL. 18:45
Premium

Pool och kvällssol – 30-talsvilla lockade många

Hovdal och Bondesson missar medaljspel i lag–EM
SPORT 2026-07-08 KL. 18:11
Premium

Hovdal och Bondesson missar medaljspel i lag–EM

Färre elever i klasserna en viktig fråga för Liberalerna
NYHETER 2026-07-08 KL. 18:00
Premium

Färre elever i klasserna en viktig fråga för Liberalerna

Tre stölder ur butik på kort tid – nu åtalas mannen
NYHETER 2026-07-08 KL. 17:00
Premium

Tre stölder ur butik på kort tid – nu åtalas mannen

Debatt: Det krävs kloka prioriteringar för kultur
DEBATT 2026-07-08 KL. 16:00

Debatt: Det krävs kloka prioriteringar för kultur

Så varmt är det på din badplats just nu
NYHETER 2026-07-08 KL. 15:14

Så varmt är det på din badplats just nu

Kvinna anmäler - bokning av hotell i London försvunnen
NYHETER 2026-07-08 KL. 14:30
Premium

Kvinna anmäler - bokning av hotell i London försvunnen

Debatt: Stöd den offentliga konsten
DEBATT 2026-07-08 KL. 14:00

Debatt: Stöd den offentliga konsten

Solen är här – så varmt blir det i veckan
NYHETER 2026-07-08 KL. 13:15

Solen är här – så varmt blir det i veckan

Efter vandalismen: Roboten har fått ett hus
NYHETER 2026-07-08 KL. 12:45
Premium

Efter vandalismen: Roboten har fått ett hus

Bra betyg till blodgivarna – Halland kan stötta andra
NYHETER 2026-07-08 KL. 12:10
Premium

Bra betyg till blodgivarna – Halland kan stötta andra

Klubben kräver sänkt hastighet:
NYHETER 2026-07-08 KL. 11:31
Premium

Klubben kräver sänkt hastighet: "Kör väldigt fort"

Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?
DEBATT 2026-07-08 KL. 10:00

Debatt: Ett halvt paket kaffe eller 60 lärare?

SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk
NYHETER 2026-07-08 KL. 08:45

SMHI utfärdar ny varning – mycket stor risk

Man åtalas – misstänks ha våldtagit berusad kvinna
NYHETER 2026-07-08 KL. 08:00
Premium

Man åtalas – misstänks ha våldtagit berusad kvinna

Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård
NYHETER 2026-07-08 KL. 07:21

Privatperson slog larm – stoppade ovanlig stöld i trädgård

Man utan minne lockades att handla – anmäler
NYHETER 2026-07-08 KL. 06:45
Premium

Man utan minne lockades att handla – anmäler

Från stor framgång i Polen till vård på intensiven
SPORT 2026-07-07 KL. 21:00
Premium

Från stor framgång i Polen till vård på intensiven

Sandra Gustafsson svårt sjuk efter andraplatsen

Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar
NYHETER 2026-07-07 KL. 20:00
Premium

Sofies jobb bland djuren är rena drömmen i sommar

Strömavbrott – över 600 drabbade
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:28

Strömavbrott – över 600 drabbade

Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten
NYHETER 2026-07-07 KL. 19:00
Premium

Rockveteraner gästar bygdegården – då spelas succéhiten

Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker
DEBATT 2026-07-07 KL. 18:00

Debatt: Skatt är inget självändamål - svar på repliker

Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf
SPORT 2026-07-07 KL. 17:30
Premium

Lysande första runda för Hovdal i lag-EM i golf

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

NYHETER 2026-07-09 KL. 07:34
Dubbla bränder i Fjärås – polisen vill prata med vittnen
Premium | NYHETER 2026-07-09 KL. 07:20
Så ändras bostadspriserna – Kungsbacka sticker ut
NYHETER 2026-07-09 KL. 06:35
Brand i bostadsområde – räddningstjänsten på plats
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 21:00
Se bilderna – festligt när sommaren kom till Gottskär
NYHETER 2026-07-08 KL. 20:15
Skolk ledde till indraget bidrag för elever i Kungsbacka
Premium | SPORT 2026-07-08 KL. 19:30
Vera blev historisk – vann EM i cheerleading
Premium | KULTUR & NÖJE 2026-07-08 KL. 18:45
Pool och kvällssol – 30-talsvilla lockade många
Premium | SPORT 2026-07-08 KL. 18:11
Hovdal och Bondesson missar medaljspel i lag–EM
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 18:00
Färre elever i klasserna en viktig fråga för Liberalerna
Premium | NYHETER 2026-07-08 KL. 17:00
Tre stölder ur butik på kort tid – nu åtalas mannen
DEBATT 2026-07-08 KL. 16:00
Debatt: Det krävs kloka prioriteringar för kultur
NYHETER 2026-07-08 KL. 15:14
Så varmt är det på din badplats just nu

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.