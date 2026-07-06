Färre elever i klasserna en viktig fråga för Liberalerna

Liberalerna har det tungt på riksplanet. Men i Kungsbacka har partiet faktiskt växt efter beskedet om att öppna för samarbete med Sverigedemokraterna.
En stor förändring av elevantalet per klass i Kungsbacka är en prioriterad fråga inför valet.
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