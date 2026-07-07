Ny sommarbuss gör det enklare att ta sig till Gottskär

Arbetet med den nya vändslingan har försenats. Därför införs nu Kungsbacka kommun en sommarbuss till Gottskär. Under fredagen är det premiär.



Kommunalrådet Lisa Andersson (M) ser positivt på sommarsatsningen med bussar till och från Gottskär.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Sommarsatsningen ska göra det smidigare att resa till och från Gottskär.

Satsningen är enligt ett pressmeddelande ett sätt att stärka tillgängligheten till ett av kommunens välbesökta sommarområden och samtidigt underlätta resandet för både invånare och besökare.

– Vi testar något nytt! Med Destinationsbuss Gottskär vill vi göra det enklare för fler att ta sig hit under sommaren. Vår förhoppning är att det ska underlätta för både invånare och besökare att upptäcka Gottskärs fantastiska miljö, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Den nya vändslingan för bussar som ska skapas vid Klaraplan är försenad. Den väntas blir klar under hösten 2026. Den nya bussatsningen ska kompensera för den förseningen

– Eftersom den nya vändslingan vid Klaraplan har dragit ut på tiden vill vi lösa att våra invånare och besökare smidigt ska kunna nå de många restaurangerna, caféerna och upplevelseföretagen vid Gottskärs hamnplan. Vi ska inte heller glömma vår fina badplats Utholmen som också nås med destinationsbussen, säger Emir Halalkic, verksamhetschef på förvaltningen för Teknik.

Destinationsbuss Gottskär trafikeras med mindre fordon från Taxiraketen. Fordonen har plats för sex sittande passagerare samt en rullstol och kör under perioden 10 juli–17 augusti, alla dagar kl. 10.00–18.00 med avgång var 30:e minut. Trafiken är anpassad för att ansluta till Hallandstrafikens bussar vid Rösan och går via Klaraplan till Gottskär och tillbaka samma väg.