Delar från bilar stulna vid restaurang

Av Ronny Karlsson

Polisen har fått in en anmälan om stöld. Det handlar om två bilar som blivit av med hela fronten utanför en restaurang.

POlisen har fått in en anmälan om stöld.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Anmälan kom in till polisen under onsdagen och det ska vara två bilar som blivit av med hela frampartiet. Det hela ska ha skett utanför en restaurang i Frillesås.

– Det fanns ingen kamera vid platsen och vi har inga vittnen, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Polisen startar nu sitt utredningsarbete. Än så länge är det bara en av bilägarna som har hört av sig om stölden.

– Gärningsmannen är okänd i nuläget, säger Garbutt.