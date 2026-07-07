Delar från bilar stulna vid restaurang

Polisen har fått in en anmälan om stöld. Det handlar om två bilar som blivit av med hela fronten utanför en restaurang.
Anmälan kom in till polisen under onsdagen och det ska vara två bilar som blivit av med hela frampartiet. Det hela ska ha skett utanför en restaurang i Frillesås.
– Det fanns ingen kamera vid platsen och vi har inga vittnen, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.
Polisen startar nu sitt utredningsarbete. Än så länge är det bara en av bilägarna som har hört av sig om stölden.
– Gärningsmannen är okänd i nuläget, säger Garbutt.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.