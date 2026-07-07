Segelbåt på grund utanför Kungsbacka

Av Carl Johan Mårtensson

En segelbåt ska ha gått på grund i Kungsbacka och Sjöräddningssällskapet har ryckt ut.



Genrebild. Foto: Sjöräddningssällskapet

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in vid klockan 14.28 efter att en segelbåt gått på grund mellan Sandö Hamn och Särö.

– Det är en segelbåt med två personer ombord som har gått på grund. Man vill ha hjälp att ta sig därifrån, säger Martin Örnroth, kommunikationsansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Händelsen ska ha inträffat mellan Sandö Hamn och Särö och Sjöräddningssällskapet i Hovås har ryckt ut.

– Just nu tror jag att de håller på att bogsera båten in till en hamn.

Det ska inte vara någon fara för personerna ombord och varken polis eller räddningstjänst har behövt rycka ut.