Segelbåt på grund utanför Kungsbacka

En segelbåt ska ha gått på grund i Kungsbacka och Sjöräddningssällskapet har ryckt ut.
Larmet kom in vid klockan 14.28 efter att en segelbåt gått på grund mellan Sandö Hamn och Särö.
– Det är en segelbåt med två personer ombord som har gått på grund. Man vill ha hjälp att ta sig därifrån, säger Martin Örnroth, kommunikationsansvarig på Sjöräddningssällskapet.
Händelsen ska ha inträffat mellan Sandö Hamn och Särö och Sjöräddningssällskapet i Hovås har ryckt ut.
– Just nu tror jag att de håller på att bogsera båten in till en hamn.
Det ska inte vara någon fara för personerna ombord och varken polis eller räddningstjänst har behövt rycka ut.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.