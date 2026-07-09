Nytt strömavbrott – över 400 kunder drabbade

Av Ronny Karlsson

Ett nytt strömavbrott drabbade Kungsbacka under fredagen. Över 440 kunder påverkades.



Ett strömavbrott drabbar över 400 kunder i Kungsbacka under fredagen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Problemen ska ha börjat klockan 11.21 och 442 kunder var utan ström vid 11.30-tiden.

Det är över ett ganska stort geografiskt område i den södra kommundelen som problemen finns och kunder utan ström finns i bland annat Ölmanäs, Dotetorp och Gällinge.

Det finns i nuläget ingen prognos för när strömmen kan vara tillbaka.

"Ett strömavbrott har inträffat och vi undersöker omfattningen. Strömmen kan komma och gå under tiden", skriver Ellevio på sin hemsida.

Häromdagen var det också strömavbrott, då drabbades boende i södra Göteborg och norra Kungsbacka. Den gången var över 1 500 kunder i Kungsbacka drabbade.

UPPDATERAD 11.56:

Ellevios meddelar på hemsidan:

"Vi är på väg till området. Strömmen kan komma och gå under tiden."

UPPDATERAD 13.40:

Ellevio meddelar på hemsidan:

"Vi är på plats i området. Strömmen kan komma och gå under tiden vi arbetar med att hitta felet". 133 kunder ska fortsatt vara utan ström.

Vid 14.30 ska alla drabbade kunder ha fått strömmen tillbaka