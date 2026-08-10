Debatt: Skamlöst mot dödssjuka

"Man sparar alltså in helt skamlöst på dödssjuka människors hygienska omgivning," skriver debattören. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Hurra. Nu är det valtider.

Nu ska invånarna få allt dom önskat sig. Fortfarande i rätt ordning, de högavlönade får några tusentals kronor i minskad skatt och alla får högre ersättning för att dom är så snälla och lämnar sina barn till förskolan.

Hur ser det ut för andra då?

I Kungsbacka bor ett par multisjuka/handikappade, varav den ena är mycket sjuk. Dessa har en tid fått hjälp med städning, 45 minuter varannan vecka, mot ersättning naturligtvis. Nu ringer en tjänsteperson och talar om att det är för bra, dom får nöja sig med 45 minuter var tredje vecka.

Den sjuka som svarat talar då om att hen tackar nej till detta skamerbjudande och avstår vidare städhjälp från kommunen då detta enbart skulle leda till sanitär olägenhet. Kommunens tjänsteperson hade svårt att svälja denna värdering och skulle återkomma efter sin semester och under tiden gäller dennes ord. Man sparar alltså in helt skamlöst på dödssjuka människors hygienska omgivning.

Rolf Lundgren

Läs mer debatt:

Debatt: AI är här men det saknas en strategi

Debatt: Utveckla gärna– men lös trafikfrågan först!

Debatt: Låt vilda djuren få fisken - ät växtbaserat