Debatt: Dags införa fast läkarkontakt

Hanna Schölander (L) är med om signerar debattartikeln om fast läkarkonrakt. Foto: Privat/Pixabay

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TV-klipp och nyheter

Liberalerna vill ta flera viktiga steg för att förbättra närsjukvården i Halland – genom ökad kontinuitet, trygghet och tillgänglighet på våra vårdcentraler. Grundläggande är att varje patient ska kunna utnyttja sin valfrihet genom att välja och byta vårdcentral. Vi vill också att varje invånare ska ha möjlighet till en fast vårdkontakt.

En fast vårdkontakt är viktig för att vården ska fungera bättre för patienten och för att vårdinsatser ska kunna samordnas på ett tryggt och effektivt sätt. Kontakten kan vara en läkare, sjuksköterska eller annan yrkeskategori beroende på patientens behov. Men för många patienter är just en fast läkarkontakt avgörande.

Rätten till fast läkarkontakt är redan reglerad i lag. Problemet är att den alltför ofta inte fungerar i praktiken. Enligt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppger 55 procent av invånarna i Halland att de har behov av en fast läkarkontakt, men endast 28 procent – knappt tre av tio – upplever att de faktiskt har det. Det är ett tydligt misslyckande.

Forskning visar att kontinuitet i läkarkontakten leder till bättre medicinska resultat, ökad patientsäkerhet och lägre vårdkonsumtion. Det handlar bland annat om färre sjukhusinläggningar och minskat behov av akut sjukvård. Men det handlar också om trygghet. Patienter ska slippa upprepa sin sjukdomshistoria varje gång de söker vård och i stället kunna möta en läkare som känner dem och deras behov.

Kontinuitet är inte en bonus i vården – det är en grundförutsättning för en välfungerande primärvård. Därför vill Liberalerna stärka möjligheten till fast läkarkontakt i Halland.

Vi vill också att Region Halland ställer sig bakom Socialstyrelsens riktvärde om 1 100 invånare per specialist i allmänmedicin. Riktvärdet visar vilken bemanning som krävs för att kunna erbjuda god kontinuitet och tillgänglighet i primärvården.

Det handlar ytterst om kvalitet i vården. När patienter får träffa samma läkare över tid blir de medicinska bedömningarna mer samlade, vården mer effektiv och tryggheten större.

För att nå dit krävs både fler specialister i allmänmedicin och bättre arbetsvillkor i primärvården.

Liberalerna sätter patientens trygghet och kontinuitet först. För din frihet!

Hanna Schölander,

kandidat till regionfullmäktige, Kungsbacka

Filip Zackrisson,

kandidat till regionfullmäktige, Varberg

Petra Hygrell,

kandidat till regionfullmäktige, Falkenberg

Lars Nordgren,

kandidat till regionfullmäktige, Halmstad

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