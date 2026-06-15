Efter förändringarna på Inlag – så blir Gothia cup i år

Den gamla konstgräsplanen är skrotad och den nya tar upp en del av gräsytan där världens största ungdomsturnering brukar husera. Dessutom tas det första spadtaget för arenan inom ett par veckor. Hur blir det egentligen med Gothia cup i Kungsbacka det här året?
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