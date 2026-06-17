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NYHETER 2026-06-18 KL. 20:00
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Märkning viktig när stölder av elsparkcyklar ökar

Av Ronny Karlsson

Stölder av elsparkcyklar är ett problem. Kommunpolisen Jenny Sjöström är förvånad att inte alla tänker på att märka upp sina elsparkcyklar.

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