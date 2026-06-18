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NYHETER 2026-06-20 KL. 10:43

Chaufför misstänkt för rattfylleri

Av Thomas Östberg

Polisen stoppade en lastbilschaufför i Fjärås vid sjutiden på kvällen på midsommarafton.

Chaufför misstänkt för rattfylleri
Johanna Simonsson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Chauffören körde på Sätilavägen (länsväg 934) i Fjärås när han vid 19.20 uppmärksammades av en polispatrull. Mannen som är i 40-årsåldern togs med för provtagning och är nu misstänkt för rattfylleri.



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