Chaufför misstänkt för rattfylleri

Polisen stoppade en lastbilschaufför i Fjärås vid sjutiden på kvällen på midsommarafton.
Chauffören körde på Sätilavägen (länsväg 934) i Fjärås när han vid 19.20 uppmärksammades av en polispatrull. Mannen som är i 40-årsåldern togs med för provtagning och är nu misstänkt för rattfylleri.
"Vi måste ta de här samtalen med våra barn"
✔ Spyor ✔ Psykningar ✔ "Lever han eller?"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.