Ny förening slår hål på myten om padelns död

Ingen spelar väl padel längre?
Jodå, i Frillesås är intresset så stort att det precis startats en ny förening.
– Vi fick jobba snabbt med lappar och i social media för att få ut information om vår sommarskola, säger Jörgen Ahlmén, som är en av ledarna.
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