Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-06-20 KL. 11:00
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Sociala medier kan blockeras på elevernas datorer

Av Julia Sandstén Vikberg

Det är ett problem att eleverna kan använda sociala medier, chattar och spel på sina skoldatorer. Nu ska förvaltningen utreda hur sådant kan blockeras från datorerna.

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