Tipsen: Så lyckas du med midsommarkransen

Av Anton Bergenkull Lorentzson
Midsommarafton är lika med blomkrans på huvudet. Det är inte helt lätt att göra sina egen, många köper färdiga kransar och det är inget fel med det. Vill man göra sin egen men inte riktigt vet hur så har Norra Halland svaret. Vi har nämligen pratat med Linn Demme som driver Lilla Ladan i Frillesås och som gjort tusentals kransar i sitt liv.
Redan prenumerant? - Logga in
Bli prenumerant!
Skapa konto
Efter kampanjmånaderna är priset 59 kr/mån. Utan bindningstid.
Kampanjer gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 109:-/mån NH Digital komplett.
Kampanjen gäller nya prenumeranter och övergår efter avslutad kampanjperiod till ord. pris 149:-/mån.
Ange dina uppgifter för att skapa ett konto i samband med köp av prenumeration.
Jag som ger bort prenumerationen är: