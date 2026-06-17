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NYHETER 2026-06-18 KL. 15:42

Rök från elskåp – räddningstjänsten larmades

Av Johanna Simonsson

Räddningstjänsten larmades efter att det började ryka från ett elskåp.

Rök från elskåp – räddningstjänsten larmades
Räddningstjänsten har fått in larm om en brand ute. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var klockan 15.09 som räddningstjänsten fick ett larm till Hebergsvägen i Vallda.

Enligt initiala uppgifter rör det sig om en brand utomhus.

– Det är ett elskåp utomhus som har rykt. Vi har varit på plats men håller på att lämna. Personal från Ellevio kommer och tittar på det, säger Åsa Opperud, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 15.40.



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