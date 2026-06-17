Rök från elskåp – räddningstjänsten larmades

Räddningstjänsten larmades efter att det började ryka från ett elskåp.
Det var klockan 15.09 som räddningstjänsten fick ett larm till Hebergsvägen i Vallda.
Enligt initiala uppgifter rör det sig om en brand utomhus.
– Det är ett elskåp utomhus som har rykt. Vi har varit på plats men håller på att lämna. Personal från Ellevio kommer och tittar på det, säger Åsa Opperud, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 15.40.
"Vi måste ta de här samtalen med våra barn"
✔ Spyor ✔ Psykningar ✔ "Lever han eller?"
Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.