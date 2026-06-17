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NYHETER 2026-06-19 KL. 15:50
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Midsommar på Tjolöholm lockade 4 000 gäster

Av Thomas Östberg

Människor kom från när och fjärran för att fira midsommar på Tjolöholms slott. Traditionen som börjar närma sig ett 40-årsjubileum lockade cirka 4 000 personer från Kungsbacka, Australien och ett antal platser där emellan.

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