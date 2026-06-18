Kungsbackabo blev midsommarmiljonär

Av Thomas Östberg

För en lycklig person i Kungsbacka kommun blev årets midsommar en extra glad högtid. Vid dragningen av Eurojackpot på midsommaraftonen visade det sig nämligen att Kungsbackabon vunnit 11,6 miljoner kronor.







Foto Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Spelaren från Kungsbacka lyckades på sin kupong pricka in 5+1 rätt. Den exakta belöningen för det, i det som Svenska Spel kallar vinstgrupp två, blev 11 622 397 kronor. En ganska rejäl förstärkning av semesterkassan alltså.

På midsommardagens förmiddag var det dock ännu oklart om den lyckliga vinnaren var medveten om vad som hänt.

– Jag lyckades inte få tag på personen i går på midsommarafton, men kommer förstås att fortsätta ringa i dag, säger Matilda Sjöberg, kommunikatör på Svenska Spel Tur.

Vid midsommaraftonens dragning hade ingen spelare 5+2 rätt, vilket hade resulterat i jackpotten som den här gången låg på ungefär 700 miljoner kronor.

– Men det är roligt att även de lägre vinstgrupperna kan leverera riktigt höga vinster. De kan faktiskt förändra livet, säger Matilda Sjöberg.

Vinster från Svenska Spel som överstiger fem miljoner kronor betalas ut i samband med ett bankmöte där vinnaren erbjuds juridisk och ekonomisk rådgivning.