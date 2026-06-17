Experternas tips om du ska ge dig ut på vattnet

I kommunen finns det allt från lugna vikar för SUP-paddling till höga vågor vid Stenudden för mer extrem surfing. Med andra ord så finns det något som passar de flesta som vill ge sig ut på havet.
– Jag tycker bredden vi har här är bland de bästa i Sverige. Det är nästan tjänstefel att inte ha en SUP, säger Pontus Ny.
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